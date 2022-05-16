МЧС устранили угрозу перехода огня на населенные пункты под Иркутском

Спасатели предотвратили переход лесных пожаров на три населенных пункта в Иркутской области, сообщила 16 мая пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Речь идет о селе Аносово Усть-Удинского района, деревне Хотхор Заларинского района и поселке Тамтачет Тайшетского района.

«К защите населенных пунктов были привлечены все силы местных пожарно-спасательных гарнизонов и лесничеств, тяжелая инженерная техника муниципальных образований и добровольцы», —говорится в сообщении.

Чтобы предотвратить распространение пожара, в селе Аносово спасатели расширили минерализованную полосу. Кроме того, в течение ночи они опахивали и караулили населенный пункт.

Для тушения лесного пожара в деревне Хотхор был использован пожарный поезд, в ликвидации пожара также приняли участие более 70 человек.

В Тайшетском районе удалось предотвратить угрозу перехода огня благодаря тушению одного из четырех действующих лесных пожаров, который подошел близко к поселку Тамтачет.

По состоянию на утро понедельника, в 14 районах Иркутской области продолжается тушение 23 лесных пожаров. В настоящее время угрозы населенным пунктам в регионе нет, говорится в сообщении ведомства.

14 мая сообщалось, что МЧС России направило всех сотрудников Госпожнадзора (ГПН) на проверки и профилактические обследования населенных пунктов, детских лагерей и социально значимых объектов, которые имеют высокий риск возникновения природных пожаров.

Неделей ранее в садоводстве «Моргудон» в Иркутской области в результате пожара погибли два человека — мужчина 1964 года рождения и женщина 1954 года рождения. Сгорели 35 домов. Были эвакуированы около 150 человек. В регионе был объявлен режим ЧС.

По факту пожара возбуждены уголовные дела по ст. 293 УК РФ («Халатность») и ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Семьям погибших пообещали выплатить по 1 млн рублей.

До этого, 5 мая, в МЧС РФ предупреждали о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов в Иркутской области с 6 по 8 мая. Жителей региона попросили соблюдать осторожность и ограничить пребывание в лесах.

Президент РФ Владимир Путин 10 мая во время профильного совещания, которое было посвящено борьбе с огнем, заявил, что лесные пожары в России — одна из главных проблем, с которой страна сталкивается ежегодно. Президент также потребовал избегать «излишнего административного бюрократизма» при организации выплат пострадавшим.