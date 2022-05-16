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Режим ЧС ввели в районе Алтая из-за лесного пожара вблизи Телецкого озера
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Режим ЧС ввели в районе Алтая из-за лесного пожара вблизи Телецкого озера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели власти в Турочакском районе Республики Алтай из-за природного пожара, который уже почти сутки тушат вблизи Телецкого озера у села Артыбаш. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщила администрация района.

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«В 1 км от населенного пункта Артыбаш действует лесной пожар на площади 2 га», — уточнили власти.

Природный пожар около начался накануне. Днем в воскресенье пожар был локализован. Пока он не ликвидирован, угрозы населению и туристическим объектам на этой территории, по данным регионального управления МЧС РФ по республике Алтай, нет.

14 мая в Курганской области были локализованы 10 из 11 лесных пожаров. 13 мая стало известно, что правоохранители Курганской области установили виновников десятков ландшафтных пожаров. Расследуется 11 уголовных дел, пять из них по пожарам в Белозерском, Макушинском, Петуховском, Кетовском и Каргапольском муниципальных округах.

Тогда же после пожара на горе Самохвал в Абакане в Хакасии возбудили уголовное дело за уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. Площадь пожара составила 225 га, пострадали два человека.

7 мая крупные пожары были зарегистрированы в населенных пунктах Красноярского края. В результате было уничтожено более 800 строений и погибли восемь человек. Власти края отмечали, что причиной возникновения пожаров стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра.

По данным Минздрава края на 11 мая, всего пострадали 20 человек.

13 мая МЧС сообщило о введении особого противопожарного режима в Енисейске и Енисейском районе, а также в Богучанском, Мотыгинском районах Красноярского края.

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