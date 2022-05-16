В Москве вор попытался ограбить квартиру и заснул на месте преступления

В Москве вор под видом курьера службы доставки залез в квартиру, чтобы ограбить ее, однако напился, уснул и был задержан на месте преступления. Как выяснили «Известия», инцидент произошел по адресу Варшавское шоссе 70 к3.

В воскресенье, 15 мая, мужчина под видом курьера проник в квартиру и связал находившихся там двоих детей — 6-классницу и 2-классника. Угрожая малолетним детям ножом, он забрал евро и доллары на сумму более 400 тыс. рублей.

Однако затем грабитель обнаружил в квартире спиртное, употребил его в большом количестве и заснул прямо не месте преступления.

Дети сумели освободиться, сбежали из квартиры и рассказали о произошедшем родителям. Те вызвали полицию, и вора задержали.

Грабителем оказался гражданин Белоруссии. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства инцидента.

Ранее, 30 марта, сообщалось, что в центре Архангельске мужчина с муляжом взрывчатки попытался похитить 20 млн рублей в банке. Как стало известно следствию, местный житель вошел в банк в медицинской маске и очках и передал сотруднику организации записку с угрозой взрыва и требованием выдать 20 млн рублей. При этом мужчина поставил на стойку пакет с предметом, напоминающим самодельное взрывное устройство.

Кассир нажал кнопку сигнала тревоги, тогда злоумышленник покинул помещение и скрылся до прибытия охранников и полицейских. Однако на месте происшествия были найдены улики, позволившие в короткие сроки идентифицировать подозреваемого и задержать его.