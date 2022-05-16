DWN: расходы Германии на товары из РФ выросли на 77,7% и достигли €4,4 млрд

После многочисленных санкций и значительного сокращения торговли с РФ, траты Германии на российские товары, по данным Федерального статистического ведомства, увеличились на 77,7% и составили €4,4 млрд. Об этом в четверг, 12 мая, сообщает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).

Отмечается, что объем поставок из Германии в Россию в марте, напротив, сократился на 58,7% до €1 млрд. Таким образом, значение торгового дефицита составило рекордные €3,4 млрд.

Основной причиной сложившейся ситуации стал рост цен на сырье, в первую очередь — на нефть и газ. Снижение импорта энергоносителей и прочих ресурсов на 27,8% не помогло урегулировать дисбаланс.

Ранее, 8 мая, министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила, что засуха, кризис, вызванный пандемией коронавируса, и конфликт на Украине могут усугубить ситуацию с голодом в мире в связи с рекордным подорожанием необходимого продовольствия.

1 мая главный экономист немецкого банка KfW Фрици Келер-Гейб предупредила о повышении риска рецессии, с которой может столкнуться экономика ФРГ, если откажется от поставок энергоносителей из РФ. По ее мнению, введение эмбарго может привести к дальнейшему росту цен, падению заработной платы и негативной динамике на рынке труда.

27 марта в немецком городе Штутгарт разгорелся скандал после того, как одна из местных сетей супермаркетов запретила покупателям брать более одной бутылки подсолнечного масла на руки. Также в Штутгарте сообщили о недостатке продуктов питания и завышенных ценах.

24 марта российский сенатор Андрей Климов заявил, что санкции Евросоюза против России обернутся для стран содружества ростом цен и голодом. По его словам, Россия была одним из основных поставщиков продовольствия для части Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.

Немецкая ассоциация фермеров предупредила о беспрецедентном скачке цен на продукты. В январе они поднялись на 21,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Прирост к декабрю составил 1,7%. При этом супермаркеты ввели ограничения на количество единиц товара, отпускаемого в одни руки. Рост цен связан с повышением цен на горючее и грузоперевозки, произошедшим на фоне новых антироссийских санкций.