МЧС рассказало о пожаре в цехе по производству лака под Белгородом

В городе Строитель Белгородской области загорелся цех по производству лака. Об этом в понедельник, 16 мая, рассказали в региональном МЧС.

Отмечается, что сообщение о пожаре на улице 3-я Заводская Яковлевского городского округа поступило в 1:36, огонь вспыхнул в неэксплуатируемом цехе по производству лака.

«В 3 часа 15 минут была объявлена локализация пожара, а в 3 часа 58 минут пожар был полностью ликвидирован», — добавили в ведомстве.

Площадь возгорания составила 72 кв. м. Уточняется, что повреждена оказалась металлическая емкость с термическим маслом на площади около 10 куб.м.

Причину произошедшего еще предстоит выяснить.

В ночь на понедельник Telegram-канал «БелПлюс» опубликовал кадры, на которых запечатлены столпы черного дыма со стороны кирпичного завода в городе Строитель Белгородской области. Местные жители сообщали о запахе гари в районе.