Глава Пентагона Остин рассказал министру обороны Украины Резникову о разговоре с Шойгу

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы обсудить ситуацию на Украине и ее потребности, коллеги обсудили также разговор Остина с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщает пресс-служба американского оборонного ведомства.

«Остин сообщил обновленную информацию о телефонном разговоре 13 мая с министром обороны России Сергеем Шойгу, в котором он призвал к немедленному прекращению конфликта на Украине и подчеркнул важность поддержания линий связи», — говорится в сообщении.

Кроме того, шеф Пентагона подтвердил непоколебимую поддержку американской стороны Киеву, в конце разговора лидеры пообещали оставаться в тесном контакте.

13 мая в Минобороны РФ сообщили, что министры обороны США и РФ Ллойд Остин и Сергей Шойгу провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине.

Накануне помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что Вашингтон не рассматривает возможность предоставления Украине ядерных вооружений.

В тот же день официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби предупредил о возможном прекращении поставок вооружения на Украину, если сенат не примет законопроект о выделении новой помощи Киеву.

11 мая министр обороны США Ллойд Остин рассказал, что должностные лица США в диалоге с президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением заявили о важности контроля за поставками западного оружия. Подотчетность является важным вопросом для всех, добавив, что в настоящее время у США нет людей «на земле», что осложняет контроль за передаваемым киевским властям оружия, подчеркнул он.

9 мая Кирби сообщил, что США готовы рассмотреть возможность увеличения числа инструкторов для обучения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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