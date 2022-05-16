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Шайба Панарина помогла «Рейнджерс» выйти во второй раунд плей-офф НХЛ

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Фото: ТАСС/Frank Franklin II
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Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» обошел «Питтсбург Пингвинз» в решающем седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и теперь сможет продолжить борьбу за Кубок Стэнли.

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Игра закончилась в пользу хозяев льда со счетом 4:3 в серии до четырех побед.

В составе победителей шайбы забросили Крис Крайдер (8), Кеандре Миллер (32), Мика Зибанежад (55). Голкипер Игорь Шестеркин успешно отразил 42 броска. Выход в следующий раунд клубу обеспечил форвард Артемий Панарин, который забил решающий четвертый гол в овертайме. Он также совершил четыре результативные передачи.

У «Питтсбурга» отметились Дантон Хайнен (19), Джейк Гюнцель (31) и Эван Родригес (38). В свою очередь, нападающий Евгений Малкин не отличился в игре.

В следующем раунде «Рейнджерс» встретятся с клубом «Каролина Харрикейнс».

«Нью-Йорк Рейнджерс» четырежды становились обладателями Кубка Стэнли. Последний раз — в 1994 году. Между тем, на счету «Питтсбурга» пять побед.

В настоящий момент главный трофей соревнования принадлежит ХК «Тампа», 15 мая обыгравшему «Торонто» в первом раунде плей-офф и продолжившему защиту трофея.

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