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Минимум 11 человек погибли при падении автобуса с обрыва в Перу

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Фото: соцсети
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По меньшей мере 11 человек, в том числе двое детей, погибли и 34 получили травмы после того, как автобус сорвался с обрыва на севере Перу, сообщила 15 мая газета Excelsior.

«Зарегистрировано 34 пострадавших и 11 погибших в результате аварии в районе Анкаш», — говорится в материале издания.

Отмечается, что авария произошла накануне в субботу, когда автобус следовал по маршруту Таябамба в северном регионе Ла-Либертад в перуанскую столицу Лиму.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, пробил ограждение и упал со стометрового обрыва.

Пострадавших доставили в региональную больницу Сихуаса. Правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства ДТП.

Предыдущее крупное ДТП произошло в Перу 28 августа прошлого года. Тогда жертвами ДТП с участием автобуса стали по меньшей мере 15 человек. Известно, что транспортное средство перевозило рабочих с медного рудника в Лас-Бамбас. В ходе движения автобус упал со скалы, что по итогу привело к жертвам.

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