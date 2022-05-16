Врач рассказал о способе сбросить «нервные» лишние килограммы

В условиях стресса и повышенной тревожности люди зачастую начинают злоупотреблять жирной и сладкой пищей, появляются так называемые «нервные» лишние килограммы. Как избавиться от лишнего веса, набранного таким путем, рассказал 16 мая доктор медицинских наук, врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

В частности, врач упомянул о пользе такой еды, как мюсли, кисломолочные продукты и сухофрукты.

«Сначала надо выйти из тревожного состояния, найти что-то, что стабилизирует. Что касается питания, можно посоветовать, например, есть в первую очередь продукты сытные, но не столь калорийные: мюсли, кисломолочные напитки, крупы, грубый хлеб, сухофрукты. Добавить овощи, фрукты», — приводит его слова радио Sputnik.

Врач подчеркнул, что человек набирает вес при злоупотреблении всего двумя питательными веществами — сахаром и жиром, поэтому необходимо уменьшить количество их потребления. В частности, не следует есть шоколад вместо основной еды в период чувства голода.

Кроме того, ошибкой при попытке сбросить набранные во время стресса лишние килограммы будет и установка на постоянный голод.

«Человек попадает в сценарий: килограммы по поводу нервов, нервы по поводу килограммов. То есть часто люди, тревожась, набирают вес и начинают тревожиться еще и по поводу веса. Они говорят, что вообще не будут ничего есть. Это грубейшая ошибка, потому что обычно возникает срыв, новый виток нарастания веса», — уточнил Гинзбург.

По словам диетолога, выйти из тревожного можно с помощью аромасел, горячей ванны, прогулки.

«Если тревога носит сценарный характер, скажем, на какую-то ситуацию всегда возникает, может быть, стоит пойти к психологу или психотерапевту», — заключил специалист.

11 мая врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала, что соблюдать диету, худеть и при этом не исключать из рациона сладости возможно. Необходимо научиться разделять сладкое на два типа: с сахаром и белой мукой, а также десерты на стевии или эритритоле и на безопасной муке. Под определение таковой подпадают кукурузная, гречневая и полбяная.

В апреле врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания Наталья Денисова рассказала, какой завтрак помогает сбросить вес. Прежде всего необходимо употреблять глюкозу, которая является основным источником энергии, полезным завтрак считается в течение часа после пробуждения, он должен быть сбалансированным.