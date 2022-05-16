Три рыбака провалились под лед на озере Иван в Забайкалье

Три рыбака провалились под лед на озере Иван в Читинском районе Забайкалья, один из них утонул. Об этом сообщил 16 мая руководитель региональной поисково-спасательной службы Сергей Скрынник.

«Мужчины вышли на озеро утром, когда лед еще прочный. Однако, из-за дневных температур лед тает и превращается в кашу. Все трое провалились в воду, двое спаслись, один утонул», — пояснил он.

По словам Скрынника, спасатели выехали на озеро Иван, чтобы достать тело мужчины.

Ранее, 2 мая, стало известно, что автомобиль с водителем провалился под лед во время дрифта по тонкому льду на реке Ангара в Иркутской области. В соцсетях опубликовали видеозапись происшествия. На кадрах видно, как минивэн Mitsubishi Delica делает опасные маневры на льду. Не выдержав тяжесть автомобиля, лед треснул, и машина начала уходить под воду.

В считанные секунды транспортное средство полностью ушло под воду, водитель не успел покинуть салон и утонул.