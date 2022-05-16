В перестрелке в Приморском крае пострадал подросток

В перестрелке между компаниями людей в приморском поселке Рощино, в результате которой погиб один человек, пострадал еще взрослый и подросток. Об этом сообщили 16 мая в пресс-службе прокуратуры по Приморскому краю.

Отмечается, что конфликт разгорелся между местными жителями и неустановленными лицами, всего в перестрелке участвовали 12 человек.

В результате ссоры, уточнили в прокуратуре, конфликтующие применили огнестрельное и травматическое оружие, совершив из него множественные прицельные и хаотичные выстрелы.

«В результате от огнестрельного ранения наступила смерть 23-летнего местного жителя, травмы различной степени тяжести получили 25-летний мужчина и 17-летний подросток», — говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

В пресс-службе добавили, что орган предварительного расследования возбудил уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом», а также «Покушение на убийство двух и более лиц».

Перестрелка на улице Ленинской в поселке Приморского края произошла в ночь на 15 мая. Ранее сообщалось, что сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» начали проверку по факту произошедшего.