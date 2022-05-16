Румыния, Азербайджан и Грузия обвинили организаторов «Евровидения-2022» в подмене оценок

Представители Румынии, Азербайджана и Грузии 15 мая обвинили организаторов «Евровидения-2022» в манипуляции голосами жюри при подсчете результатов.

Так, представительница румынской делегации Юлиана Марчук рассказала, что высшую оценку (12 баллов), которую Румыния присудила участникам от Молдавии, зачли в пользу украинской группы Kalush Orchestra.

«Результат голосования румынского жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга, организаторы использовали другой набор оценок от имени жюри нашей страны», — передает ее слова телеканал TVR.

При этом результаты озвучивала не сама Марчук, а представитель конкурса из-за якобы технических проблем.

Молдавию на «Евровидении-2022» представили группа Zdob Si Zdub и дуэт «Братья Адваховы». В результате объявления результатов голосования республика заняла седьмое место.

Обратная ситуация сложилась в Азербайджане и Грузии.

Так, Азербайджан указал на то, что максимальные баллы от национального жюри по ошибке достались Великобритании, а не Украине.

«Азербайджан отдал 12 баллов Украине, а не Великобритании, уточнив, что никаких технических проблем с выходом в эфир на Европу у канала не было», — передает телеканал ITV.

То же самое произошло при подсчете голосов грузинского жюри.

«В своем заявлении Общественный вещатель Грузии утверждает, что национальное жюри из Грузии отдало группе из Украины первое место <...> Об этом свидетельствует нотариально заверенный документ, отправленный организаторам конкурса», — говорится в публикации на портале «Новости-Грузия».

Финал международного песенного конкурса «Евровидение» прошел в ночь на 15 мая. Украинская группа Kalush Orchestra с песней «Стефания» по результатам зрительского голосования стала победителем. С победой коллектив поздравили украинский лидер Владимир Зеленский.

Позже социальные сети Facebook и Instagram (принадлежат организации Meta, признанной в РФ экстремистской) заблокировали для россиян доступ к песне украинской хип-хоп-группы Kalush Orchestra «Стефания».

Как отметил политолог Владимир Шаповалов «Известиям», победа украинской группы Kalush Orchestra на музыкальном конкурсе «Евровидение» лишний раз доказала его политизированность. После окончания холодной войны Запад через эту площадку продвигает нужные ему ценности либо необходимые политические силы, уточнил он.

До этого, 3 мая, исполнительный продюсер конкурса Клаудио Фазуло сообщил, что россияне не смогут и проголосовать за участников «Евровидения» в Турине. Он аргументировал такое решение тем, что голосовать могут только страны, принимающие участие.

В конце февраля Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что Россия не примет участие в «Евровидении» в 2022 году. Отмечалось, что решение было принято на фоне событий вокруг Украины. В заявлении EBU указывалось, что участие России в конкурсе может нанести «ущерб его репутации».