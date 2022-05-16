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Экс-замглавы минобороны Польши Шереметьев предложил демилитаризовать Калининград

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Бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил 12 мая о необходимости демилитаризовать Калининградскую область, если Финляндия и Швеция войдут в состав НАТО.

«Более того, в такой системе Балтийское море станет морем НАТО. Однако будет очень существенная проблема так называемого Калининграда. Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке между ног», — сказал он в интервью газете DoRzeczy.pl.

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При этом Шереметьев отметил, что после присоединения этих стран к Североатлантическому альянсу безопасность восточного фланга значительно укрепится, поскольку и у финнов, и у шведов есть приличные армии.

Кроме того, он выразил мнение, что в ответ на расширение альянса, по его мнению, Москва начнет «угрожать ядерным оружием, потому что ничем другим русские вас не напугают».

О том, что Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО, стало известно 15 мая. Подчеркивалось, что работа над докладом о вступлении страны в альянс завершена.

В беседе с «Известиями» российский политолог Богдан Безпалько прокомментировал заявление Хельсинки о вступлении страны в альянс. Он назвал это ожидаемым исходом, так как страну ее западные партнеры к этому подталкивали уже давно, а вот скорость его принятия стала ошеломляющей.

В тот же день премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и ее граждан. В правящей Социал-демократической партии страны подчеркнули, что спецоперация России по защите Донбасса «ухудшила ситуацию с безопасностью Швеции и Европы в целом».

Между тем, 14 мая президент России Владимир Путин заявил, что отказ Хельсинки от нейтралитета был ошибочным. Он отметил, что такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

В тот же день заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что вступление обеих стран в Североатлантический альянс не останется без политической реакции Москвы.

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