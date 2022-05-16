Стали известны подробности о стрельбе в церкви Калифорнии

Полиция задержала устроившего стрельбу с жертвой в церкви в американском округе Орандж (штат Калифорния). Им оказался 68-летний азиат, приехавший из Лас-Вегаса (штат Невада). Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщила газета Los Angeles Times.

По данным издания, прихожанам удалось обезвредить стрелявшего. Они стреножили его с помощью провода от электрического удлинителя и отобрали у него два пистолета.

«Эта группа прихожан продемонстрировала то, что мы считаем исключительным героизмом и храбростью», — сказал заместитель шерифа Джефф Халлок.

По его словам, без их вмешательства «ситуация могла бы быть намного хуже».

Кроме того, стало известно, что стрельба началась после утренней службы, во время обеденного приема в честь отъезда одного из священнослужителей на Тайвань.

Отмечается, что жертва и пострадавшие были взрослыми. Самому старшему 92 года.

Стрельба в Женевской пресвитерианской церкви, в результате которой один человек был убит и еще пятеро ранены, произошла в воскресенье. Во время нее в церкви находились порядка 40 человек, в основном приехавшие в США из Азии и Тайваня. В настоящее время полиция опрашивает свидетелей.