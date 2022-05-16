Прямой эфир

Стали известны подробности о стрельбе в церкви Калифорнии

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция задержала устроившего стрельбу с жертвой в церкви в американском округе Орандж (штат Калифорния). Им оказался 68-летний азиат, приехавший из Лас-Вегаса (штат Невада). Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщила газета Los Angeles Times.

По данным издания, прихожанам удалось обезвредить стрелявшего. Они стреножили его с помощью провода от электрического удлинителя и отобрали у него два пистолета.

«Эта группа прихожан продемонстрировала то, что мы считаем исключительным героизмом и храбростью», — сказал заместитель шерифа Джефф Халлок.

По его словам, без их вмешательства «ситуация могла бы быть намного хуже».

Кроме того, стало известно, что стрельба началась после утренней службы, во время обеденного приема в честь отъезда одного из священнослужителей на Тайвань.

Отмечается, что жертва и пострадавшие были взрослыми. Самому старшему 92 года.

Стрельба в Женевской пресвитерианской церкви, в результате которой один человек был убит и еще пятеро ранены, произошла в воскресенье. Во время нее в церкви находились порядка 40 человек, в основном приехавшие в США из Азии и Тайваня. В настоящее время полиция опрашивает свидетелей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022