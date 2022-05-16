Российские саперы разминировали территории у Счастьинской ТЭС

Российские саперы разминировали территорию укрепрайона служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) рядом с ТЭС в городе Счастье Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, при отступлении украинские силовики заминировали теплоэлектростанцию, а прилегающие участки местности — с использованием противотанковых и противопехотных мин.

В ходе инженерной разведки служащие ВС РФ обнаружили систему дистанционного подрыва мин в укрытиях на бывших позициях ВСУ. Усилиями команды саперов были обезврежены десятки растяжек и ловушек. Взрывные устройства, заложенные на недосягаемости, были уничтожены на месте.

«Мы можем наблюдать выведенные провода для управления минно-взрывными заграждениями, которые были установлены по фронту местности. Здесь находился военнослужащий-наблюдатель, который при продвижении противника и его войск к данным позициям с помощью установленного здесь пульта управления приводил заграждения в действие», — объяснил командир группы разминирования.

Всего, по данным Минобороны, с начала работы по гуманитарному разминированию объектов гражданской инфраструктуры на территории ЛНР российскими специалистами обследовано порядка 50 га территории и обезврежено более 500 взрывоопасных предметов.

Ранее, 13 мая, корреспондент «Известий» показал разминирования территории рядом с подстанцией, которая питает электричеством Мариуполь. В основном специалисты работали с неразорвавшимися боеприпасами от артиллерийских установок «Град» и «Смерч», а также снарядами от минометов и ствольной артиллерии.

10 мая саперы ВС РФ провели инженерную разведку и очистку местности от взрывоопасных предметов в районе населенного пункта Каменка Изюмского района Харьковской области. 7 мая Министерство обороны России продемонстрировало кадры разминирования саперами РФ побережья Херсонской области.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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