Блинкен с главами Пентагона и ЦРУ поедет на прощание с президентом ОАЭ

Госсекретарь США Энтони Блинкен, шеф Пентагона Ллойд Остин и директор ЦРУ Уильям Бернс войдут в делегацию вице-президента США Камалы Харрис для поездки на церемонию прощания с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифой бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщили 15 мая в пресс-службе Белого дома.

«Президент Байден объявил сегодня о назначении президентской делегации в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, для почтительной церемонии в связи со смертью Его Высочества шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, президента Объединенных Арабских Эмиратов, 16 мая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на траурной церемонии также будут временный поверенный в делах США Шон Мерфи, помощник президента и советник вице-президента по национальной безопасности Филип Гордон, спецпосланник президента по климату, бывший госсекретарь США Джон Керри, заместитель помощника президента и координатор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк и cпециальный помощник президента и старший директор по Ближнему Востоку и Северной Африке Совета национальной безопасности Белого дома Барбара Лиф.

О смерти лидера ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян стало известно 13 мая. В этот же день в Абу-Даби состоялись похороны президента ОАЭ в присутствии семьи. По мусульманским обычаям он был предан земле в тот же день.

В связи с кончиной шейха президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным лидера ОАЭ. Глава государства отметил, что Шейх Халифа многое сделал для укрепления дружественных отношений между двумя странами.

Аль Нахайяну было 73 года. Он являлся вторым президентом ОАЭ и занимал этот пост с 3 ноября 2004 года. На нем он сменил своего отца Заида ибн Султана Аль Нахайяна после его смерти.