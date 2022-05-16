Прямой эфир

Смертельная перестрелка в Приморье попала на видео

0
Фото: Newsbox24
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Перестрелка в поселке Рощино в Приморье, в результате которой скончался один человек, попала на видео. Кадры произошедшего опубликовал 16 мая портал Newsbox24.

Судя по записи, большинство участников конфликта были вооружены, некоторые принесли с собой, судя по всему, охотничьи ружья.

Мужчины стреляли друг в друга, иногда прячась за автомобилями и меняя позиции в процессе ведения огня.

О стрельбе на улице Ленинской в приморском поселке Рощино сообщил 15 мая представитель управления МВД РФ по региону. В результате конфликта, быстро превратившегося в перестрелку, скончался мужчина 1998 года рождения.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям 105 УК РФ «Убийство» и 30 УК РФ «Покушение на убийство».

На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, на месте происшествия работают следователи-криминалисты, проведен осмотр, опрашиваются свидетели, назначены судебные эксперты, устанавливаются участники и очевидцы происшествия.

Как удалось выяснить «Известиям», сейчас разыскиваются сразу четыре автомобиля, на которых, предположительно, скрылись участники перестрелки.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022