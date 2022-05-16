Смертельная перестрелка в Приморье попала на видео

Перестрелка в поселке Рощино в Приморье, в результате которой скончался один человек, попала на видео. Кадры произошедшего опубликовал 16 мая портал Newsbox24.

Судя по записи, большинство участников конфликта были вооружены, некоторые принесли с собой, судя по всему, охотничьи ружья.

Мужчины стреляли друг в друга, иногда прячась за автомобилями и меняя позиции в процессе ведения огня.

О стрельбе на улице Ленинской в приморском поселке Рощино сообщил 15 мая представитель управления МВД РФ по региону. В результате конфликта, быстро превратившегося в перестрелку, скончался мужчина 1998 года рождения.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям 105 УК РФ «Убийство» и 30 УК РФ «Покушение на убийство».

На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, на месте происшествия работают следователи-криминалисты, проведен осмотр, опрашиваются свидетели, назначены судебные эксперты, устанавливаются участники и очевидцы происшествия.

Как удалось выяснить «Известиям», сейчас разыскиваются сразу четыре автомобиля, на которых, предположительно, скрылись участники перестрелки.