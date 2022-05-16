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Очевидцы сообщили о возгорании на кирпичном заводе под Белгородом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В городе Строитель Белгородской области виден столп черного дыма с территории кирпичного завода, сообщают очевидцы в Сети. Кадры, на которых запечатлен дым, опубликовал Telegram-канал «БелПлюс».

Кроме того, по словам местных жителей, в городе чувствуется запах гари. Пожарные уже прибыли на место происшествия.

О причинах возгорания пока не известно.

11 мая в районе поселка Дубовое в Белгородской области произошло сильное задымление из-за того, что загорелась трава.

Уточняется, что местные жители сначала услышали хлопок, через какое-то время повалил дым.

Информацию о возгорании травы в 2 км от поселка подтвердил и глава Белгородского района. При этом он отметил: такое большое количество дыма объясняется тем, что трава сырая.

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