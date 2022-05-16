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Проблем с поставками оборудования для комплекса в «Сириусе» не будет

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Новый научно-лабораторный комплекс в образовательном центре «Сириус» получит необходимое оборудование в срок. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщили в пресс-службе федеральной территории.

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«Основная часть оборудования уже закуплена и поставлена в Университет «Сириус», проблем с этим не возникнет», — заявила «РИА Новости» представительница учебного центра.

По ее словам, в университете уже запустили лабораторию роботов-манипуляторов, которые были приобретены в международной компании ABB. Также собеседница агентства отметила, что в дальнейшем перебоев в логистике на фоне санкций не предвидится.

Накануне стало известно, что в ближайшем будущем на федеральной территории «Сириус» появится концертный зал мирового уровня. В настоящее время уже завершены бетонные работы. Начинается прокладка инженерных сетей, после чего строители приступят к фасаду.

В сентябре 2021 года руководитель образовательного центра «Сириус», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева заявила, что молодым ученым необходимо предоставить доступ к новейшему оборудованию, а к преподаванию привлекать специалистов из индустрии. Это поможет решить проблему нехватки молодых инженеров в стране.

Также 1 сентября в центре «Сириус» открыли образовательный комплекс на 1,5 тыс. учеников. Отмечается, что комплекс включает в себя школу-лицей, детсад, колледж информационных технологий, магистратуру и аспирантуру научно-технологического университета «Сириус», а также Высшую школу музыки.

22 августа президент России Владимир Путин попросил распространить опыт работы с детьми в центре «Сириус» на всю школьную систему РФ. Он также выразил надежду на то, что внедрение цифровых технологий сыграет свою роль в части загрузки учителей ненужной, излишней отчетностью в российских образовательных учреждениях.

«Сириус» открылся в Краснодарском крае в 2015 году. Сначала это был просто учебный центр для одаренных детей. За шесть лет здесь появились научно-технологический университет, инновационный научно-технологический центр, IT-колледж, лицей, высшая школа музыки, спортивный парк, концертный комплекс мирового уровня.

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