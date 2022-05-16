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Названы категории граждан для получения жилья взамен разрушенного

Юристы рассказали, кому государство даст новое жилье взамен разрушенного
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Собственники и соцнаниматели помещений могут рассчитывать на предоставление властями новой недвижимости взамен разрушенной паводками или пожарами, если уничтожено было их единственное жилье. Об этом 16 мая рассказали «РИА Недвижимость» юристы.

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Так, адвокат, соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов пояснил, что решения о предоставлении нового жилья принимаются в индивидуальном порядке на основании актов правительства России или региональных органов власти. Титов уточнил, что в законодательстве нет нормы, которая бы однозначно обязывала государство возмещать пострадавшим полную стоимость утраченного жилья или предоставлять взамен новое.

Если все же власти принимают решение о замене жилья, как правило, пострадавшим выдаются жилищные сертификаты, по которым можно получить жилое помещение или компенсацию.

При этом, добавил юрист, выплаты рассчитываются исходя из среднерыночной стоимости 1 кв. м жилого помещения в регионе стихийного бедствия.

Собственники, а также те, кто проживает в помещениях по договору социального найма для получения жилья должны предоставить регистрацию по месту жительства в утраченном помещении.

Как уточнила управляющий партнер «Легес-бюро», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, норма предоставляемых помещений равна 33 кв. м общей площади для одиноких граждан, 42 кв. м для двух человек и по 18 кв. м на каждого, если семья состоит из трех и более человек. При этом она не должна превышать общей площади утраченного помещения.

Титов добавил, что на новое жилье взамен разрушенного вправе рассчитывать и те, кто утратил его в результате террористических актов.

7 мая крупные пожары были зарегистрированы в порядка 16 населенных пунктах Красноярского края. Осложняли тушение установившаяся погода и порывы ветра свыше 25 м/с. По последним данным, погибли семь человек, пострадали 17, еще 14 госпитализированы. В регионе объявлен режим ЧС. Власти края отмечали, что причиной возникновения пожаров стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра.

По данным МЧС на вечер субботы, пожарная обстановка в Красноярском крае стабилизировалась, все пожары локализованы, поручено развернуть пункты временного размещения людей.

В этот де день президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и тем, кто потерял жилье.

Крупные природные пожары ликвидируют также в Курганской области. Там 10 мая в регионе снова ввели режим ЧС из-за угрозы распространения пожаров в связи с ветреной и сухой погодой.

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