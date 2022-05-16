Названы категории граждан для получения жилья взамен разрушенного

Собственники и соцнаниматели помещений могут рассчитывать на предоставление властями новой недвижимости взамен разрушенной паводками или пожарами, если уничтожено было их единственное жилье. Об этом 16 мая рассказали «РИА Недвижимость» юристы.

Так, адвокат, соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов пояснил, что решения о предоставлении нового жилья принимаются в индивидуальном порядке на основании актов правительства России или региональных органов власти. Титов уточнил, что в законодательстве нет нормы, которая бы однозначно обязывала государство возмещать пострадавшим полную стоимость утраченного жилья или предоставлять взамен новое.

Если все же власти принимают решение о замене жилья, как правило, пострадавшим выдаются жилищные сертификаты, по которым можно получить жилое помещение или компенсацию.

При этом, добавил юрист, выплаты рассчитываются исходя из среднерыночной стоимости 1 кв. м жилого помещения в регионе стихийного бедствия.

Собственники, а также те, кто проживает в помещениях по договору социального найма для получения жилья должны предоставить регистрацию по месту жительства в утраченном помещении.

Как уточнила управляющий партнер «Легес-бюро», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, норма предоставляемых помещений равна 33 кв. м общей площади для одиноких граждан, 42 кв. м для двух человек и по 18 кв. м на каждого, если семья состоит из трех и более человек. При этом она не должна превышать общей площади утраченного помещения.

Титов добавил, что на новое жилье взамен разрушенного вправе рассчитывать и те, кто утратил его в результате террористических актов.

7 мая крупные пожары были зарегистрированы в порядка 16 населенных пунктах Красноярского края. Осложняли тушение установившаяся погода и порывы ветра свыше 25 м/с. По последним данным, погибли семь человек, пострадали 17, еще 14 госпитализированы. В регионе объявлен режим ЧС. Власти края отмечали, что причиной возникновения пожаров стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра.

По данным МЧС на вечер субботы, пожарная обстановка в Красноярском крае стабилизировалась, все пожары локализованы, поручено развернуть пункты временного размещения людей.

В этот де день президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и тем, кто потерял жилье.

Крупные природные пожары ликвидируют также в Курганской области. Там 10 мая в регионе снова ввели режим ЧС из-за угрозы распространения пожаров в связи с ветреной и сухой погодой.