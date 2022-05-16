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В США предрекли Байдену «энергетический кошмар» из-за цен на газ

Politico: Байден столкнется с «энергетическим кошмаром» из-за роста цен на газ в США
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Фото: ТАСС/Carolyn Kaster
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Пока администрация президента США Джо Байдена пыталась бороться с высокими ценами на бензин, столкнулась с новым «энергетическим кошмаром» на фоне роста стоимости газа в стране. Об этом пишет Politico.

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«Цены на другое важнейшее ископаемое топливо — природный газ — также выросли до самого высокого уровня за более чем десятилетие, что привело к увеличению затрат на всё — от отопления дома и приготовления пищи до удобрений, химикатов и оптовой торговли электроэнергией», — говорится в материале.

Отмечается, что на этой неделе цена на бензин в стране выросла до $4,4 за галлон. Такой рекорд, уточняется в статье, не будет сильно заметен обывателю, тогда как на инфляцию в стране скажется.

При этом отмечается, что в прошлом году добыча газа, по сравнению с добычей нефти, которая упала из-за пандемии, была достаточно высокой. Между тем спрос превысил это дополнительное предложение из-за высокого потребления весной на фоне похолодания в некоторых частях страны.

Уточняется, что Белый дом оценил экспорт газа как полезный «геополитический инструмент», однако это означает, что американским потребителям приходится соперничать за поставки собственных компаний с иностранными покупателями.

10 мая американский лидер во время выступления, посвященного мерам по борьбе с инфляцией в стране, отметил, что «инфляция — это сильная сторона, как и этнокультурное многообразие и вакцина от коронавируса». Ведущий Fox News Такер Карлсон прокомментировал высказывание, отметив, что сначала не поверил в услышанное.

9 мая профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Гончарова заявила, что рекордная за последние 40 лет инфляция, повышение цен, дефицит товаров и продуктов в США — признаки приближающегося схлопывания американского экономического «пузыря».

При этом 13 апреля Байден связал рост инфляции США с действиями России по защите Донбасса. За день до этого стало известно, что потребительские цены в США выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года. В тот же день в Штатах зафиксировали рекордную стоимость фьючерсов на природный газ за более чем 13 лет.

9 апреля Байден одобрил инициативу о запрете на импорт российских энергоносителей. В марте он заявлял, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признавал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам.

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