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Правящая партия Швеции приняла решение подать заявку на вступление в НАТО

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Правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции сообщила 15 мая, что приняла решение о подаче заявки на членство в Североатлантический альянс.

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«На своем заседании сегодня правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО», — говорится в заявлении партии.

Уточняется, что, если альянс одобрит заявку на вступление, Швеция намерена выступать против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории.

В то же время глава шведской Левой партии Нуши Дадгостар высказала мнение, что вступление Швеции в Североатлантический альянс может поставить под угрозу национальную безопасность. Она отметила, что страна была независимой более 200 лет, ей удавалось избегать вооруженных конфликтов. Между тем, вступление в ряды альянса — «неправильный путь».

Накануне премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объяснила, что присоединение к НАТО поможет гарантировать безопасность страны и ее граждан.

После результатов мартовского опроса, где 46% шведов выступили за членство в НАТО и 30% — против, а в Финляндии вступление поддержал 61% населения, правительства обеих стран приняли решение не проводить референдумы по вступлению в блок.

На фоне возможного присоединения Швеции и Финляндии к НАТО польский военный эксперт, бывший заместитель министра обороны страны Ромуальд Шереметьев заявил о необходимости демилитаризовать Калининград, «потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке между ног».

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

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