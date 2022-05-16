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КНДР мобилизует военных для поставок медикаментов в аптеки

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Фото: Global Look Press/Chris Jung/ZUMAPRESS.com
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Лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ о мобилизации военных для налаживания поставок медикаментов в аптеки на фоне распространения в стране коронавируса. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на ЦТАК.

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Отмечается, что Ким Чен Ын подписал указ о «немедленной стабилизации поставок медикаментов в Пхеньян с привлечением мощных сил военно-медицинского направления Народной армии».

Политбюро Трудовой партии 15 мая вновь провело экстренное совещание. Решение о мобилизации было принято в связи с тем, что медикаменты не были вовремя поставлены в аптеки. При этом ранее власти распорядились «немедленно выпустить и поставить лекарства из государственного резерва» и «перевести работу аптек на круглосуточный режим».

По данным ЦТАК, в Северной Корее за последние сутки еще восемь человек умерли от коронавируса, общее число скончавшихся составляет 50 человек.

Накануне сообщалось, что власти КНДР за сутки зафиксировали свыше 296 тыс. новых пациентов с высокой температурой.

Северокорейское правительство впервые с начала пандемии сообщило о наличии зараженных, причем оно называет заболевание «неизвестной лихорадкой», однако поступающие данные говорят о том, что это именно коронавирусная инфекция.

Ранее в этот день стало известно, что администрация Южной Кореи планирует организовать переговоры с Пхеньяном для обсуждения помощи в борьбе с распространением COVID-19 в КНДР.

14 мая Ким Чен Ын заявил, что из-за распространения коронавирусной инфекции Северная Корея столкнулась с «крупнейшим потрясением» в своей истории.

12 мая лидер Северной Кореи заявил, что в КНДР «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, после чего потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни. В частности, он приказал заблокировать уезды и города в связи с тем, что в стране был выявлен первый заболевший со штаммом «Омикрон».

До этого в стране не сообщалось официально ни об одном случае заболевания COVID-19 с начала пандемии.

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