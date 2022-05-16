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Вильфанд спрогнозировал ряду регионов РФ ливни и град

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Непогода ожидает Пензенскую, Саратовскую и Самарскую области, а также Татарстан в ближайшие дни, сообщил 15 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«Дожди, грозы, ливни, град и ветер до 22 м/с в ближайшие два-три дня прогнозируются в Пензенской, Саратовской, Самарской областях, Татарстане. Аналогичная погода в республиках Северного Кавказа», — сказал он в беседе с ТАСС.

При этом, по его словам, совсем противоположная погодная обстановка ожидается на юге страны. Так, в Краснодарском крае и на Черноморском побережье 16 мая прогнозируется опасное солнце.

Вильфанд уточнил, что эти регионы ощутят высокий индекс ультрафиолетового излучения, превышающий 6-7 единиц.

Стандарт ультрафиолетового индекса указывает на возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц. Значение индекса ультрафиолета более 4 единиц предупреждает, что в полуденные часы на солнце находиться опасно.

Ранее в этот день Вильфанд заявил, что с понедельника по четверг на текущей неделе погода в Москве будет напоминать апрельскую, температура воздуха не поднимется выше +16 градусов, однако ожидаются облачность и кратковременные дожди.

До этого, 13 мая, Вильфанд рассказал россиянам, что предстоящее лето не будет холодным, а в некоторых регионах температура будет выше нормы. В частности, на востоке Северо-Западного федерального округа (СЗФО), большей части Уральского федерального округа (УФО), а также на севере Сибирского федерального округа (СФО) и западе Якутии.

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