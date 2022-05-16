Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве 16 мая

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Облачная погода с прояснениями, а также кратковременный дождь и местами гроза ожидаются в столице в понедельник, 16 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве составит от +12 до +14 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +6…+8 градусов.

Днем прогнозируется западный ветер со скоростью 6–11 м/с, при грозе порывы могут достигать 17 м/с.

Атмосферное давление составит 740–742 мм ртутного столба.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, москвичам следует ожидать, что с понедельника по четверг погода в Москве будет напоминать апрельскую. Температура воздуха не поднимется выше +16 градусов. При этом ожидается, что дожди будут идти не все дни, «назвать действительно дождливым днем можно будет вторник».

При этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал заморозки в Московском регионе в ночь на 20 мая. Он уточнил, что температура на следующей неделе будет опускаться постепенно.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022