Синоптики рассказали о погоде в Москве 16 мая

Облачная погода с прояснениями, а также кратковременный дождь и местами гроза ожидаются в столице в понедельник, 16 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве составит от +12 до +14 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +6…+8 градусов.

Днем прогнозируется западный ветер со скоростью 6–11 м/с, при грозе порывы могут достигать 17 м/с.

Атмосферное давление составит 740–742 мм ртутного столба.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, москвичам следует ожидать, что с понедельника по четверг погода в Москве будет напоминать апрельскую. Температура воздуха не поднимется выше +16 градусов. При этом ожидается, что дожди будут идти не все дни, «назвать действительно дождливым днем можно будет вторник».

При этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал заморозки в Московском регионе в ночь на 20 мая. Он уточнил, что температура на следующей неделе будет опускаться постепенно.