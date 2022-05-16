Байден 17 мая посетит Буффало после стрельбы с 10 жертвами

Президент США Джо Байден во вторник, 17 мая, отправится в город Буффало (штат Нью-Йорк), где в результате стрельбы в супермаркете погибли минимум 10 человек. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщает телеканал CNN со ссылкой на Белый дом.

Подчеркивается, что глава государства планирует встретиться с родными и близкими жертв трагедии. Также, разрабатывая план поездки, Байден связался по телефону с губернатором Нью-Йорка Кэти Хоукул.

Ранее в воскресенье американский лидер выступил с традиционной речью о сотрудниках правоохранительных органов, погибших при исполнении своих обязанностей. Он упомянул, что минюст, выполняющий также функции генпрокуратуры Штатов, продолжает собирать данные о произошедшем. Кроме того, Байден подчеркнул, что американцы должны искоренить ненависть, являющуюся «пятном на душе США».

До этого президент, реагируя на стрельбу в Буффало, пообещал, что США сделают всё возможное, чтобы положить конец внутреннему терроризму. Как заверил президент США, моральная истина остается ясной: преступление на почве расовой ненависти отвратительно.

Стрельба в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк), где погибло 10 человек, произошла ранее в субботу. Мотивом 18-летнего молодого человека, пришедшего в супермаркет, была, предположительно, расовая ненависть. Такой вывод следователи сделали, поскольку большинство из 10 убитых и троих раненых были темнокожими.

Кроме того, стрелявший, перед тем как совершить преступление, опубликовал онлайн-манифест более чем на 100 страниц, в котором назвал себя «сторонником превосходства белой расы, расистом, антисемитом», а также поклонником Брентона Тарранта, который 15 марта 2019 года открыл стрельбу в австралийских мечетях, в результате которой был убит 51 мусульманин и ранено 40.

В настоящее время стрелок задержан, ему грозит пожизненное заключение.

На фоне случившегося губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул пообещала представить пакет законов по ужесточению оборота оружия во вторник, 17 мая.