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Жители освобожденных сел Крымское и Сокольники рассказали о жизни

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В освобожденных районах республики постепенно налаживается мирная жизнь. Военкор «Известий» побывал в селах Крымское и Сокольники и узнал, как сложилась судьба их жителей.

Луганские села Крымское и Сокольники были разделены линией фронта с 2014 года. В Крымском жило больше 1,5 тыс. человек, в Сокольниках — 1 тыс.

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«В 2014 году здесь были бои. В 2015 году линия фронта застыла в полях между селами. Люди перестали общаться. Дорогу перегородили бетонные противотанковые пирамиды и колючая проволока, на обочинах были выстроены мощные доты. В полях появились траншеи и минные поля», — рассказывает сопровождающий корреспондента «Известий» офицер Народной милиции ЛНР.

Как удалось выяснить изданию, за прошедшие годы Крымское было серьезно укреплено: для ВСУ это был важный плацдарм на южном берегу Северского Донца. Накопив здесь силы, они могли организовать наступление в сторону Луганска. Но несмотря на это, Народная милиция ЛНР вошла в село в конце февраля практически без боев. Оказавшись в полуокружении, ВСУ почти без сопротивления ушли на западный берег Северного Донца. Село практически не пострадало.

«В 2014-м к нам зашли нацбаты, «Айдар» и «Правый сектор» (организации запрещены в России. — Ред.). Входили в дома и стреляли над головами. Могли поставить на колени», — вспоминает местная жительница Ирина.

Сейчас жизнь в селе восстанавливается. Света, газа и сотовой связи здесь пока нет, закрыт медицинский пункт, но школа уже заработала, передал корреспондент.

В Сокольниках от домов остались только стены, увитые одичавшим виноградом. Во дворах можно разглядеть сгоревшие машины и мотоциклы. Здесь всё было разбито украинской артиллерией еще в 2016–2017 годах. Последние жители покинули село тогда же.

Корреспонденту «Известий» удалось найти позиции украинских артиллеристов — к ним привела разбитая асфальтированная дорога. Артиллеристы, как оказалось, располагались в зданиях бывшего тубдиспансера.

В бывшем гараже на одной из стен находим «дембельский» календарь — 350 зачеркнутых дней. Так солдаты ВСУ считали, сколько им осталось «на передке». Рядом нарисованная на стене черная свастика, отметил журналист.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Разделенные линией: в освобожденные села Луганщины приходит мирная жизнь

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