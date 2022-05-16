Военных ЗВО наградили за проявленное мужество в ходе спецоперации

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлёв вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщает Минобороны.

Среди наград, которые были вручены, — ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, Суворова, Жукова и Нестерова, «За отвагу», а также Луки Крымского, передало военное ведомство.

«Наше дело правое. Мы боремся за свободу. Мы боремся за искоренение нацизма, национализма и всех их проявлений», — подчеркнул Журавлёв.

Он поблагодарил военных за службу, пожелал им удачи и пожелал всем вернуться домой здоровыми, бодрыми и веселыми.

Ранее, 14 мая, чести получить госнаграды были удостоены военнослужащие Центрального военного округа (ЮВО).

До этого, 10 мая, госнаграды вручили военнослужащим Южного военного округа (ЮВО). Отмечалось, что среди награжденных — военнослужащие соединения Воздушно-десантных войск, связи, управления, воинских частей инженерных войск и РХБ защиты.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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