Глава Пентагона передал Киеву содержание своего разговора с Шойгу

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал украинскому коллеге Алексею Резникову о своих переговорах с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщает пресс-служба Пентагона.

«Госсекретарь Остин сообщил обновленную информацию о телефонном разговоре 13 мая с министром обороны России Сергеем Шойгу, в котором он призвал к немедленному прекращению конфликта на Украине и подчеркнул важность поддержания линий связи», — говорится в публикации на сайте организации.

Также в Пентагоне отметили, что Остин «подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета Украины и усилий по содействию безопасности».

Ранее, 13 мая, официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби предупредил о возможном прекращении поставок вооружения на Украину, если сенат не примет законопроект о выделении новой помощи Киеву.

9 мая Кирби сообщил, что США готовы рассмотреть возможность увеличения числа инструкторов для обучения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

3 мая стало известно, что Вашингтон надеется на сохранение суверенитета и функционирующего правительства Украины по итогам конфликта с РФ.

Накануне помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что Вашингтон сделает всё для того, чтобы специальная военная операция по защите Донбасса обернулась для России стратегическим провалом. Она уточнила, что под провалом понимается достижение полного разгрома в военном, политическом и экономическом планах.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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