Взятие войсками Луганской Народной Республики поселка Тошковское к югу от Северодонецка и Лисичанска создает угрозу окружения крупного узла обороны ВСУ, заявили эксперты в беседе с «Известиями».

Вооруженные силы РФ в воскресенье, 15 мая, продолжили специальную военную операцию на Украине. По данным Народной милиции ЛНР, при содействии российских войск удалось взять поселок Тошковское к югу от Северодонецка и Лисичанска. В ДНР продолжается наступление на город Новгородское (Нью-Йорк).

«Взятие в ЛНР Тошковки — крупный успех, который делает реальной угрозу окружения Лисичанска и Северодонецка», — сказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

По его словам, с противоположной стороны тоже есть продвижение.

«После полной зачистки Рубежного и Воеводовки союзные силы вышли к окраинам Северодонецка. Сегодня ВСУ взорвали там два железнодорожных моста, понимая невозможность удержаться на них. Но вряд ли этим удастся остановить наступление, так как препятствие там далеко не такое серьезное, как река Северский Донец», — выразил мнение эксперт.

Под угрозой, считает эксперт, оказались и украинские позиции в Артемовске, который служит важным узлом дорог и главным перевалочным пунктом для снабжения группировки ВСУ в Северодонецке и Лисичанске. В его сторону после взятия города Попасная продвигается союзная группировка.

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