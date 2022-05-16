Пушков предрек возможность «самоизоляции» Запада

Сенатор Алексей Пушков в воскресенье, 15 мая прокомментировал угрозу главы ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфреда Вебера о возможной изоляции Турции в случае непринятия Финляндии и Швеции в рядах НАТО, отметив, что в конечном итоге Запад изолирует сам себя.

«Россию изолировать, Иран изолировать, Сирию изолировать, Венесуэлу изолировать, Китай изолировать, а теперь и Турцию изолировать? Не слишком ли много звучит на Западе угроз изолировать разные страны, включая крупные, ключевые державы?», — написал в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день Манфред Вебер предупредил о последующей его изоляции «любого, кто поставит вопрос о сплоченности в НАТО». В частности, речь шла о Турции.

Кроме того, в воскресенье, правительство Финляндии сообщило о принятии решении о вступлении страны в Североатлантический альянс. Уточнялось, что завершена работа над докладом о вступлении страны в НАТО.

В беседе с «Известиями» российский политолог Богдан Безпалько прокомментировал заявление Хельсинки о вступлении страны в альянс. Он назвал это ожидаемым исходом, так как страну ее западные партнеры к этому подталкивали уже давно, а вот скорость его принятия стала ошеломляющей.

При этом финский президент Саули Ниинистё отметил, что реакция России на намерение Финляндии вступить в НАТО оказалась весьма сдержанной. Соответствующее заявление он сделал после того, как накануне провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которых уведомил о намерении Хельсинки подать заявку на членство в альянсе.

Аналогичное решение приняла и Швеция. В правящей Социал-демократической партии страны подчеркнули, что спецоперация России по защите Донбасса «ухудшила ситуацию с безопасностью Швеции и Европы в целом».

По словам, премьер-министр Швеции Магдалены Андерссон, вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и ее граждан.

Между тем, 14 мая, заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что вступление обеих стран в Североатлантический альянс не останется без политической реакции Москвы.