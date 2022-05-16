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Вильфанд спрогнозировал москвичам апрельскую погоду в ближайшие дни

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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С понедельника по четверг погода в Москве будет напоминать апрельскую, температура воздуха не поднимется выше +16 градусов, однако ожидаются облачность и кратковременные дожди. Об этом сообщил в понедельник, 16 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Наступающая неделя не порадует теплом. Москва окажется до четверга включительно на западной периферии циклона, воздушные массы будут с севера и северо-запада. Температура будет соответствовать третьей декаде апреля», — приводит его слова ТАСС.

Метеоролог уточнил, что температура воздуха будет +11...+16 градусов. При этом ожидается, что дожди будут идти не все дни, «назвать действительно дождливым днем можно будет вторник».

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал заморозки в Московском регионе до –2 градусов в пятницу, 20 мая. Также он отметил высокую вероятность дождей.

При этом, по прогнозу заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, в Москве в четверг, 19 мая, погода будет облачной с северным ветром. Температура днем будет колебаться в диапазоне от +11 до +16 градусов, а в пятницу — между +15 и +20.

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что значения температур, которые ожидаются в столице в начале следующей недели, будут на 3–4 градуса ниже климатической нормы.

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