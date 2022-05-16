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Власти Мали объявили о выходе из состава «сахельской пятерки»

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Фото: Global Look Press/ Ricardo Rubio
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Власти Мали объявили о своем выходе из состава Сахельской группы пяти (G5 Сахель — Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад и Мавритания). Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщила французская радиостанция Radio France Internationale.

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«Правительство Республики Мали принимает решение о выходе из всех органов G5 Сахель, включая совместные силы. Это решение будет доведено до сведения государств — членов организации в предусмотренном порядке», — говорится в пресс-релизе властей.

Отмечается, что правительство государства подтвердило свою «неизменную приверженность региональной интеграции и сотрудничеству для достижения целей, отвечающих основным интересам африканских народов».

Сахельская группа пяти была создана в феврале 2014 года для поддержания системы безопасности в западной зоне Сахеля и координации борьбы с международным терроризмом. Сейчас эта зона превратилась в эпицентр исламистской террористической угрозы для стран Западной Африки.

Военный переворот в Мали произошел на фоне гражданских волнений 18 августа 2020 года. Тогда мятежники захватили президента страны Ибрагима Бубакара Кейта, премьер-министра Бубу Сиссе, председателя национального собрания Мали Мусу Тимбине и министра экономики и финансов страны Абдулая Даффе. Также был пленен ряд высокопоставленных чиновников. Оппозиция требовала отставки Кейты, военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам.

Группа военных назначила временным президентом Мали Ба Ндао, однако в мае 2021 года он был смещен военными и постановлением конституционного суда вице-президент Ассими Гоита стал президентом Мали переходного периода и главой государства.

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