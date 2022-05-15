Байден после стрельбы в Буффало назвал ненависть «пятном на душе США»

Американцы должны искоренить ненависть, являющуюся «пятном на душе США». Об этом 15 мая сообщил американский лидер Джо Байден во время выступления у конгресса с традиционной речью о сотрудниках правоохранительных органов, погибших при исполнении своих обязанностей.

«Мы все должны работать сообща, чтобы побороть ненависть, которая остается пятном на душе Америки», — подчеркнул он.

Он добавил, что правоохранительные органы США расследуют дело о смерти 10 людей в результате стрельбы в супермаркете города Буффало (штат Нью-Йорк) как преступление на почве ненависти.

Байден добавил, что американский минюст, выполняющий также функции генпрокуратуры Соединенных Штатов, продолжает собирать данные о произошедшем.

Американский лидер обещал увеличить финансирование правоохранительных органов и признал, что в настоящее время труд полицейского в США «стал намного сложнее», чем когда-либо.

Ранее в этот день Байден, реагируя на стрельбу в Буффало, пообещал, что США сделают всё возможное, чтобы положить конец внутреннему терроризму. Как заверил президент США, моральная истина остается ясной: преступление на почве расовой ненависти отвратительно.

Стрельба в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк), где погибло 10 человек, произошла ранее в субботу. Мотивом 18-летнего молодого человека, пришедшего в супермаркет, была, предположительно, расовая ненависть. Такой вывод следователи сделали, поскольку большинство из 10 убитых и троих раненых были темнокожими.

Кроме того, стрелявший, перед тем как совершить преступление, опубликовал онлайн-манифест более чем на 100 страниц, в котором назвал себя «сторонником превосходства белой расы, расистом, антисемитом», а также поклонником Брентона Тарранта, который 15 марта 2019 года открыл стрельбу в австралийских мечетях, в результате которой был убит 51 мусульманин и ранено 40.

В настоящее время стрелок задержан, ему грозит пожизненное заключение.

На фоне случившегося губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул пообещала представить пакет законов по ужесточению оборота оружия во вторник, 17 мая.