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Блинкен обсудил с Ле Дрианом вопросы продовольственной безопасности

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Фото: depositphotos.com
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Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой французского МИДа Жан-Ивом Ле Дрианом вопросы продовольственной безопасности в мире. Об этом в воскресенье, 15 мая, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

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Отмечается, что стороны затронули темы, «имеющие важное значение для двусторонних отношений». Также они обратили внимание на необходимость противостоять нестабильности в ситуации с продовольственной безопасностью в мире.

Кроме того, Блинкен и Ле Дриан обсудили усилия по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Накануне министерство торговли и промышленности Индии сообщило, что страна решила запретить экспорт пшеницы. Решение объяснили тем, что в мире произошел резкий скачок цен на пшеницу, в результате чего продовольственная безопасность Индии находится под угрозой.

Ранее, 12 мая, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США сознательно переворачивают положение с ног на голову, говоря, что кризис продовольственного снабжения происходит из-за действий России в акватории Черного и Азовского морей.

Посол также подчеркнул, что Россия глубоко обеспокоена ситуацией на продовольственных рынках. По его словам, РФ будет добросовестно исполнять обязательства по экспорту сельхозтоваров.

1 апреля директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский заявил, что санкции, которые приняли страны Запада в отношении России, могут стать причиной серьезного обострения проблемы мирового голода.

До этого, 28 марта, заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что угроза продовольственного кризиса в мире связана не с российской спецоперацией по защите Донбасса, а с незаконными санкциями Запада.

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