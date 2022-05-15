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Делегации ОП РФ отказали в участии в совещании на площадке ОБСЕ

Делегации Общественной палаты РФ отказали в участии в совещании на площадке ОБСЕ
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Организаторы второго Дополнительного совещания в области человеческого измерения отменили регистрацию участников делегации Общественной палаты (ОП) РФ. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщили в пресс-службе ОП.

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«Представители ОП РФ планировали поделиться с зарубежными коллегами опытом российских НПО в сфере местного самоуправления, свободы слова и мирных собраний, рассказать о лучших практиках развития демократических институтов в нашей стране. Однако к разговору о демократии россиян предпочли не допустить», — приводит заявление «РИА Новости».

Уточняется, что ранее все члены российской делегации от Общественной палаты отправили заявки на аккредитацию в соответствии с требованиями Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и получили от организаторов подтверждение об участии.

Решение о недопуске российской стороны объяснили неким распоряжением польского Действующего Председательства ОБСЕ. При этом на просьбу предоставить копию соответствующего документа организаторы ответили отказом.

.В свою очередь, в Общественной палате расценили вышеупомянутые действия как попытку «политизации участия российских НКО в гуманитарных мероприятиях ОБСЕ и откровенный антироссийский демарш».

Ранее, 16 апреля, глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев упрекнул международные организации, в том числе ООН и ОБСЕ в недостаточной реакции на проявления русофобии в Европе.

Кроме того, в апреле Вашингтон объявил о намерении добиваться исключения России из Совета по правам человека при ООН. Из-за проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса она назвала нахождение России в этом органе фарсом. 7 апреля Генассамблея ООН приняла решение о приостановке участия РФ в СПЧ. В тот же день Россия досрочно вышла из Совета организации.

10 марта в МИД РФ сообщили, что Россия больше не будет участвовать в работе Совета Европы. В ведомстве указали, что Россия не намерена мириться с подрывными действиями» коллективного Запада и насаждением им «порядка, основанного на правилах» взамен международного права.

15 марта депутат Госдумы и глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой заявил, что РФ выходит из СЕ по собственной воле, назвав данное решение взвешенным и обдуманным.

Позже в тот день Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по политическим делам и демократии подготовил «проект мнения», в котором содержался призыв исключить Россию из Совета Европы, который был вынесен на голосование ассамблеи. Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали за исключение России из организации (216 депутатов ПАСЕ), трое воздержались, против никто не выступил.

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