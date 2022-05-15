Кадыров призвал Турцию не помогать с эвакуацией боевиков с «Азовстали»

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров в воскресенье, 15 мая, предложил главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану пересмотреть решение об эвакуации в Стамбул раненых украинских националистов с комбината «Азовсталь».

«Обращаюсь к президенту Турции Реджепу Эрдогану: азовцы — убийцы и безбожники, которых сейчас вам хотят представить в качестве невинных жертв российской агрессии. Не дайте себя обмануть преступникам, которые хотят с вашей помощью избежать суда и заслуженного наказания», — написал Кадыров в своем Telegram.

Он добавил, что представители группировки «Азов» удерживают в подвалах завода граждан Мариуполя, используя их как живой щит.

Кроме того, по словам чеченского главы, азовцы, по его словам, не раз высмеивали и оскорбляли ценности мусульман и исламскую религию в целом.

Ранее в этот день представитель Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Анкаре не стоит вмешиваться в ситуацию с «Азовсталью» и рисковать своей репутацией.

14 мая официальный представитель и главный советник президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция готова эвакуировать по морю людей, находящихся в настоящий момент на территории металлургического комбината.

По плану Анкары, эвакуированных должны были вывезти в порт Бердянска, откуда судном доставить в Стамбул. Калын отметил, что Москва не согласилась на эти условия.

11 мая бойцами батальона «Восток» сил Донецкой Народной Республики (ДНР) был обнаружен тоннель, по которому украинские радикальные группировки могли покидать «Азовсталь».

5 мая в штабе операции по освобождению «Азовстали» сообщили, что боевики националистической группировки предлагают обменять 15 заложников на 1 т продуктов и лекарства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что такие требования националистов схожи с теми, которые озвучивали террористы в Сирии.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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