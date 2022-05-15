В Чехии заявили о больших жертвах Запада ради восстановления Украины

Западные политики всё чаще задумываются над тем, кому придется восстанавливать Украину после окончания специальной военной операции России по защите населения Донбасса, и опасаются, что это потребует больших затрат. Об этом заявил обозреватель чешской газеты Lidovky Истван Леко.

Автор статьи выразил мнение, что после кризиса найдется мало стран, которые захотят инвестировать в развитие украинской территории.

«Ясно, что без финансовых жертв со стороны Запада поставить Украину на ноги будет невозможно. Не стоит в подобной ситуации ждать от американцев великодушия, особенно после двух продолжительных и затратных войн в Ираке и Афганистане», — говорится в материале.

В частности, обозреватель обратил внимание на заявление еврокомиссара Валдиса Домбровскиса о том, что на восстановление понадобится €500–600 млрд.

Вероятность того, что страны Евросоюза или США захотят совершить такой «жест доброй воли», крайне мала, поскольку ЕС сейчас находится не в выгодном положении.

Так, средняя задолженность стран — членов Евросоюза уже достигает примерно 92% ВВП и в ближайшие годы это значение продолжит расти, уточнил обозреватель.

14 мая глава земельной группы Христианско-социального союза в бундестаге Александер Добриндт заявил, что Украине необходимо предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом процедура приема стран в ЕС займет какое-то время.

Днем ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам «большой семерки» с просьбой конфисковать российские активы. Он считает, что рано или поздно государства сделают такой шаг.

До этого, 5 мая, президент Украины Владимир Зеленский предложил Евросоюзу (ЕС) взять шефство над регионами его страны для их восстановления. Он отметил, что это якобы станет историческим примером взаимодействия и партнерства между странами. Между тем, по словам украинского лидера, Киев уже готовит план восстановления страны.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала масштабный пакет помощи Украине, который «поможет ей в ее будущем в ЕС». По словам главы ЕК, этот пакет поможет привлечь инвестиции, провести необходимые реформы и «вымостит Украине дорогу в ее будущем в ЕС».

В конце апреля издание «Страна.ua» со ссылкой на слова вице-премьера государства по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной сообщило, что Украина получит статус кандидата в члены Евросоюза уже в июне 2022 года.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»