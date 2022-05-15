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В Совфеде назвали последствия вступления Финляндии в НАТО

Сенатор Бондарев: Россия усилит группировку на границе, если Финляндия вступит в НАТО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Если Финляндия вступит в Североатлантический альянс (НАТО) и на ее территории будут размещены ударные вооружения альянса, Москва усилит группировку войск на общей границе. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

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«В случае если в Финляндии в непосредственной близости от нас будут размещены наступательные, ударные вооружения НАТО, мы укрепим рубежи, усилим российскую группировку войск на границе. Безопасности России ничего не угрожает», — написал но в своем Telegram-канале.

По мнению Бондарева, США упорно оказывают давление на эти скандинавские страны по вопросу вступления в альянс.

«И сейчас практически дожали финнов», — заключил он.

14 мая финский президент Саули Ниинистё провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которых уведомил о намерении Хельсинки подать заявку на членство в альянсе.

В ходе телефонных переговоров Ниинистё указал, насколько «фундаментально изменили обстановку» в сфере безопасности Финляндии требования России в конце прошлого года по недопущению вступления стран в НАТО. Также он отметил, что этому поспособствовала спецоперация РФ по защите жителей Донбасса.

В ответ Путин, как сообщили в Кремле, заявил, что отказ Хельсинки от нейтралитета был ошибочным. Российский лидер подчеркнул, что такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях.

По словам Ниинистё, теперь отношения двух соседствующих стран изменятся. При этом он указал, что не видит со стороны России подготовки к ответным действиям военного характера.

15 мая правительство Финляндии заявило, что страна приняла официальное решение о вступлении в НАТО. Незадолго до этого глава финского МИДа Пекка Хаависто сообщил, что Хельсинки подаст заявку на членство в альянс, вероятно, 18 мая.

12 мая в Министерстве иностранных дел России критически отреагировали на заявление властей Финляндии о планах по присоединению к НАТО.

Кроме того, в ведомстве заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

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