Украинские военные укрывались в транспортном предприятии в Рубежном

Украинские военные укрывались в транспортном предприятии в городе Рубежное. Военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин побывал на местах, где прятались националисты.

На территории предприятия осталась большая воронка, образовавшаяся после прилета «Града». Украинских боевиков с этой точки удалось выдавить.

Ранее, 11 мая, сообщалось, что украинские боевики разместили тяжелое вооружение в густонаселенных районах агломерации Краматорск–Славянск.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев отмечал, что украинские войска создали укрепрайон в этой агломерации, как ранее в Мариуполе, и разместили тяжелое вооружение и технику, оборудовали в домах огневые точки, а 90 тыс. мирных жителей оказались заблокированы в качестве «живого щита».

По его словам, попытки мирного населения эвакуироваться в безопасные районы, как в сторону России, так и на подконтрольные киевским властям территории, боевиками нацбатов жестко пресекаются.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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