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Эксперт предупредил о позволяющей взламывать аккаунты уязвимости в Telegram

Эксперт Бедеров предупредил о позволяющей взламывать аккаунты уязвимости в Telegram
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Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев
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С начала специальной военной операции РФ по защите Донбасса в Telegram было взломано несколько аккаунтов, принадлежащих администраторам российских каналов. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

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По его данным, аккаунты взломали с помощью рассылки адресов Telegram-чатов и каналов. В ссылках были указаны адреса ресурсов с вредоносным кодом. Он помог перехватить управление над аккаунтом жертвы.

«В десктопной версии Telegram есть уязвимость, допускающая запуск стороннего кода, инъекция которого осуществляется при переходе по ссылке. Функционал кода заключается в передаче доступа к аккаунту третьему лицу», — объяснил Бедеров.

Он также предположил, что уязвим может быть не сам Telegram, а приложения, которые открывают гиперссылки.

«Вероятно, мессенджер исправит данную уязвимость десктопной-версии в ближайшем обновлении», — добавил он.

Кроме того, специалист предупредил, что злоумышленниками рассылаются не только зараженные адреса Telegram-каналов и чатов, но и ссылки на установочные файлы вредоносного ПО с таким же функционалом, которые маскируются под видеофайлы с расширением .mp4.

Эксперт подчеркнул, что в Telegram уже направлено соответствующее уведомление об уязвимости.

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