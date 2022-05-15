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Опубликованы новые кадры обстрела позиций украинских боевиков на «Азовстали»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков заснял, как военные Донецкой Народной Республики блокируют периметр завода «Азовсталь» в Мариуполе и выкуривают с его территории украинских националистов.

По словам журналиста, цеха «Азовстали», где засели бойцы ВСУ, активно обстреливаются по периметру пулеметами, СПГ и ДШК, также задействован танк.

Ранее в этот день военкор «Известий» Валентин Трушнин также показал стрельбу военных ДНР по огневым позициям украинских боевиков на заводе «Азовсталь». Националисты пытаются выбраться с территории предприятия по одному или мелкими группами, однако все их вылазки пресекаются.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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