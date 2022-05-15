Захарова заявила об ответе РФ на хамские шаги стран Запада

Россия ответит на все хамские или находящиеся вне закона шаги стран Запада. Об этом в воскресенье, 15 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Они не останутся безответными — подобные где-то хамские, где-то просто находящиеся вне закона как международного права, так и их внутреннего или наших двусторонних отношений шаги. Безусловно, на всё это мы ответим», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Она добавила, что ответы западным странам по ряду направлений уже даны.

«Часть разрабатывает Следственный комитет: это вопрос и в отношении памятников (демонтажа и осквернения памятников советским воинам-освободителям. — Прим. ТАСС), и в отношении того, что творится в отношении наших соотечественников», — отметила дипломат.

В Европе в контексте начатой президентом России Владимиром Путиным 24 февраля специальной военной операции по защите Донбасса наблюдается всплеск русофобии. Так, в марте Кремль призвал россиян быть осторожными, а Министерство иностранных дел РФ охарактеризовало происходящие в Европе притеснения соотечественников как граничащие с откровенным расизмом и неприемлемые.

21 апреля председатель совета российских соотечественников в Ирландии Дмитрий Смирнов рассказал, что русскоговорящие дети подвергаются травле в ирландских школах после начала российской спецоперации по защите Донбасса.

20 апреля немецкое издание Der Tagesspiegel сообщило о том, что полиция Берлина расследует более 200 дел на почве преступлений против русскоязычных. Большинство дел связаны с оскорблениями, угрозами, порчей имущества, также в некоторых случаях речь идет о насильственных действиях.

До этого, 17 апреля, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Эдгар Найок заявил, что граждане российского происхождения в ФРГ подвергаются стигматизации, жестокому давлению, нападкам.