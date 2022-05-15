Прямой эфир
Мир
Глава МИД ФРГ обвинила РФ в перекрытии канала диалога с Европой
Спорт
«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче «Тинькофф - РПЛ»
Мир
Глава минфина Украины допустил повышение налогов из-за кризиса
Мир
Daily Express сообщила о нахождении бывших военных Британии на «Азовстали»
Мир
В Финляндии приняли официальное решение о вступлении в НАТО
Мир
Блинкен заявил об отражении в новой концепции НАТО сдерживания «агрессии» РФ
Мир
В Италии призвали отложить вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
В Мариуполе приступили к подъему затопленных ВСУ кораблей
Общество
Синоптик предупредил о заморозках в Москве на грядущей неделе
Мир
НАТО нарастит присутствие в Балтийском регионе до вступления Финляндии в альянс
Мир
Столтенберг призвал страны НАТО увеличить военную помощь Украине
Сюжет:

Захарова заявила об ответе РФ на хамские шаги стран Запада

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия ответит на все хамские или находящиеся вне закона шаги стран Запада. Об этом в воскресенье, 15 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Они не останутся безответными — подобные где-то хамские, где-то просто находящиеся вне закона как международного права, так и их внутреннего или наших двусторонних отношений шаги. Безусловно, на всё это мы ответим», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Атака на бессмертных: в России участились осквернения мемориалов
В центре внимания вандалов Вечный огонь, памятники воинам-освободителям и православные храмы

Она добавила, что ответы западным странам по ряду направлений уже даны.

«Часть разрабатывает Следственный комитет: это вопрос и в отношении памятников (демонтажа и осквернения памятников советским воинам-освободителям. — Прим. ТАСС), и в отношении того, что творится в отношении наших соотечественников», — отметила дипломат.

В Европе в контексте начатой президентом России Владимиром Путиным 24 февраля специальной военной операции по защите Донбасса наблюдается всплеск русофобии. Так, в марте Кремль призвал россиян быть осторожными, а Министерство иностранных дел РФ охарактеризовало происходящие в Европе притеснения соотечественников как граничащие с откровенным расизмом и неприемлемые.

21 апреля председатель совета российских соотечественников в Ирландии Дмитрий Смирнов рассказал, что русскоговорящие дети подвергаются травле в ирландских школах после начала российской спецоперации по защите Донбасса.

20 апреля немецкое издание Der Tagesspiegel сообщило о том, что полиция Берлина расследует более 200 дел на почве преступлений против русскоязычных. Большинство дел связаны с оскорблениями, угрозами, порчей имущества, также в некоторых случаях речь идет о насильственных действиях.

До этого, 17 апреля, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Эдгар Найок заявил, что граждане российского происхождения в ФРГ подвергаются стигматизации, жестокому давлению, нападкам.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022