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Глава МИД ФРГ обвинила РФ в перекрытии канала диалога с Европой

Глава МИД ФРГ Бербок обвинила РФ в перекрытии канала диалога с Европой
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Фото: REUTERS/Michele Tantussi
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Каналы диалога РФ с Европой и НАТО были перекрыты именно по инициативе Москвы. Об этом в воскресенье, 15 мая, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

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«Диалог всегда должен быть. Но мы констатировали, что и последняя диалоговая форма, которая у нас оставалась в лице ОБСЕ, была уничтожена российской стороной», — заявила Бербок журналистам по итогам неформальной встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран — членов НАТО.

Она добавила, что российские власти «дали ясно понять, что Основополагающий акт Россия–НАТО больше не имеет значения», он якобы был расторгнут РФ в одностороннем порядке, что НАТО учитывает в своей стратегической концепции при усилении восточного фланга.

Ранее в этот день государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в новой стратегической концепции НАТО будет отражено сдерживание любой возможной агрессии со стороны России. Также он добавил, что страны альянса привержены сохранению антироссийских санкций на любое необходимое количество времени.

Также в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе сообщило, что в новой стратегической концепции НАТО, которую примут уже на июньском саммите в Мадриде, поведение России может быть обозначено как «непосредственная угроза».

13 мая Финляндия заявила о намерении официально подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.

Глава МИДа Пекка Хаависто заявил в тот же день, что Финляндия готова к любой ситуации в приграничной зоне с Россией, однако хочет, чтобы там сохранялось спокойствие. Хаависто назвал Россию «важным соседом» для Финляндии, но при этом отметил, что отношения стран осложнились на фоне ситуации вокруг Украины.

В Министерстве иностранных дел России критически отреагировали на заявление властей Финляндии о планах по присоединению к НАТО.

Кроме того, в ведомстве заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Финляндии, заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира в целом и европейского континента в частности.

Саммит НАТО состоится в Мадриде с 28 по 30 июня 2022 года. В заявлении пресс-службы Североатлантического альянса 29 апреля уточнили, что встреча глав государств-участников продлится три дня вместо традиционных двух.

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