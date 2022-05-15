Военкор «Известий» показал обстрел позиций украинских боевиков

Военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин запечатлел обстрел позиций украинских националистов бойцами батальона Донецкой Народной Республики «Русь».

На видео военнослужащие ведут обстрел в районе поселка Пески, который является знаковым для боевиков «Правого сектора» (признан террористической организацией и запрещен в РФ).

Бойцы батальона обстреливают украинских неонацистов из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Ранее в этот день Трушнин показал стрельбу военных ЛНР по огневым позициям украинских боевиков на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Националисты пытаются выбраться с территории предприятия по одному или мелкими группами, однако все их вылазки пресекаются.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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