Трое бывших британских военных находятся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает британская газета Daily Express со ссылкой на экс-военного королевства.

«Все трое парней на металлургическом заводе служили в британской армии, я знаю, что двое были в Афганистане, но, как и я, они были удивлены интенсивностью конфликта. Мы вместе путешествовали незадолго до начала <военной операции> с целью присоединиться к украинцам на востоке. Но их отправили на юг и усилили полк «Азов», — сказал он.

Собеседник издания сообщил, что на территории предприятия находится один тяжелораненый британец, воевавший на востоке Украины с 2014 года.

Кроме того, по словам мужчины, иностранные бойцы на территории Украины находятся в ужасных условиях, «но больше всего их беспокоили боеприпасы». Также, по его словам, всех военных на «Азовстали» призвали «приберечь патроны для себя, потому что никто не хочет попасть в плен».

12 мая украинские боевики обратились к американскому предпринимателю Илону Маску с просьбой забрать их с «Азовстали». Комментируя такое обращение, военный историк, эксперт российского военно-исторического общества Никита Буранов уточнил, что националисты боятся военного трибунала в РФ из-за многочисленных военных преступлений и думают, что привлечение третьих сил спасет их. Однако Буранов уверен, что это невозможно, потому что «Азовсталь» окружена российскими военными и войсками Донецкой Народной Республики (ДНР).

11 мая бойцами батальона «Восток» сил ДНР был обнаружен тоннель, по которому украинские радикальные группировки могли покидать «Азовсталь». В тот же день глава республики Денис Пушилин сообщил, что на территории завода не осталось гражданских, все они были эвакуированы.

5 мая в штабе операции по освобождению «Азовстали» сообщили, что боевики националистической группировки предлагают обменять 15 заложников на 1 т продуктов и лекарства. При этом националисты предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, а только обменивать.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что такие требования националистов схожи с теми, которые озвучивали террористы в Сирии.

Российская сторона неоднократно призывала украинских военных на «Азовстали» сложить оружие, гарантируя сохранение жизни и медицинскую помощь.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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