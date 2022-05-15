Статую Маргарет Тэтчер забросали яйцами спустя два часа после установки

В Великобритании активисты забросали яйцами памятник экс-премьер-министру страны Маргарет Тэтчер спустя два часа после установки в родном городе политика Грэнтэм. Об этом 15 мая сообщает таблоид The Daily Mirror.

Акция была одиночная. Памятник забросал яйцами агрессивно настроенный британец, которому не помешал даже окружавший монумент временный забор.

Несмотря на то что памятник уже установили, церемония его открытия состоится позднее. Лидер окружного совета Южного Кестевена Келхэм Кук призвал жителей к благоразумию, подчеркнув, что они «не должны прятаться от своей истории».

«Статуя покойной баронессы Тэтчер станет достойной данью уважения поистине уникальному политическому деятелю. <...> Мы никогда не должны прятаться от нашей истории, и этот мемориал станет темой для обсуждения для будущих поколений», — заявил он.

По данным газеты, изначально установить этот памятник за £300 000 планировалось на Парламентской площади в Вестминстере. Однако монумент решили поставить в родном городе Тэтчер, в графстве Линкольншир, из-за негативно настроенных активистов «крайне левого движения».

Так, в 2020 году, когда планировалось масштабное открытие памятника в память о Тэтчер в Вестминстере, активисты в социальных сетях предлагали превратить церемонию в соревнование по бросанию яиц. Отмечается, что эта идея понравилась более 13 тыс. человек.

В 2021 году у дома Тэтчер установили копье, на которое была насажена скульптурная голова Железной леди с искривленным выражением лица, сообщает портал Lad Bible.

Маргарет Тэтчер находилась у власти с 1979 по 1990 год, представляя партию консерваторов. Ее считают основным инициатором выправления — хотя и проходившего жесткими методами — находившейся в упадке британской экономики. Так, при ней была развернута приватизация убыточных госпредприятий, в том числе в коммунальной сфере. Она боролась с влиянием профсоюзов, а для борьбы с безработицей урезала социальную помощь, но параллельно с этим ввела более ранний выход на пенсию, неполный рабочий день, профессиональную переподготовку. Также она провела ряд реформ в образовании и здравоохранении.

В 1990 году она покинула пост премьер-министра. После отставки она два года была членом палаты общин, затем стала политическим консультантом. В 2002 году пережила несколько микроинсультов. Скончалась Тэтчер 8 апреля 2013 года.