В Совфеде призвали Турцию не вмешиваться в процесс эвакуации с «Азовстали»

Турции не стоит вмешиваться в ситуацию с эвакуацией украинских боевиков с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, поскольку это может испортить ее репутацию. Об этом заявил в воскресерье, 15 мая, первый зампредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с URA.RU.

«Турция не пошла ни на какие антироссийские санкции. Турция готова принимать российских граждан в период летних отпусков. Это один из наших основных партнеров на Ближнем Востоке. Я считаю, что Турции не стоит вмешиваться в вопрос по «Азовстали» и портить свою репутацию», — сказал он.

Ранее, 14 мая, официальный представитель и главный советник президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция готова эвакуировать по морю раненых украинских националистов и мирных жителей с металлургического комбината.

По плану Анкары, эвакуированных должны были вывезти в порт Бердянска, откуда судном доставить в Стамбул. Калын отметил, что Москва не согласилась на эти условия.

«Боевикам надо выкинуть белый флаг, и мы доставим в госпиталь тех, кто ранен. А тех, кто не ранен и попытается выскользнуть, доставят в следственный изолятор для начала следственных действий. Я думаю, что этот вопрос касается исключительно России», — заключил сенатор.

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