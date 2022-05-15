Прямой эфир
Мир
Глава минфина Украины допустил повышение налогов из-за кризиса
Мир
В Финляндии приняли официальное решение о вступлении в НАТО
Мир
Блинкен заявил об отражении в новой концепции НАТО сдерживания «агрессии» РФ
Мир
В Совфеде призвали Турцию не вмешиваться в процесс эвакуации с «Азовстали»
Мир
Российские военные уничтожили две С-300 и радиолокационный пост ВСУ
Мир
В Италии призвали отложить вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
В Мариуполе приступили к подъему затопленных ВСУ кораблей
Общество
Синоптик предупредил о заморозках в Москве на грядущей неделе
Мир
НАТО нарастит присутствие в Балтийском регионе до вступления Финляндии в альянс
Мир
В Швеции официально приняли решение о вступлении в НАТО
Мир
Столтенберг призвал страны НАТО увеличить военную помощь Украине

Вильданов выразил уверенность в победе Папина над Прашовичем

Вильданов считает, что Папин нокаутирует черногорца Прашовича
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боец смешанных единоборств Денис Вильданов, известный также по прозвищу Большой Папа, считает, что боксер Алексей Папин нокаутирует черногорского спортсмена Дилана Прашевича.

«Я думаю, наш боксер выиграет нокаутом. Он всегда собран, готов и бьет очень жестко. Я посмотрел бой черногорца, могу сказать, что он любит боксировать в игровой манере, стойка более открытая, хоть он и нокаутер», — сказал Вильданов.

Не день Славы: как Дацик неожиданно уступил «Пулеметчику»
Очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошел ярко, но быстро

По предположению Большого Папы, Прашович будет искать слабые места соперника «на ногах», а вот Папин благодаря своей собранности сможет выбрать удачный момент и нокаутировать черногорца.

«Думаю, наш боксер будет подходить на ногах, резать углы и искать свое счастье на втором-третьем ударе по черногорцу», — предсказал Большой Папа.

Бой состоится 27 мая в Омске в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и станет главным событием вечера.

Российский боксер Алексей Бабанин 14 мая также оценил шансы Папина против Прашовича. Бабанин отметил, что знает россиянина давно и считает его очень опытным спортсменом.

На счету Папина 13 побед, из которых 12 он одержал нокаутом. Его соперник в прошлом году бился за титул чемпиона мира по версии WBO.

В соглавном бою чемпион России, Европы и мира по боевому самбо Михаил Мохнаткин встретится с Иваном Штырковым.

Также зрители увидят еще один поединок — поп-MMA Брюс Хлебников выйдет на ринг против Павла Шульского.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022