Вильданов выразил уверенность в победе Папина над Прашовичем

Боец смешанных единоборств Денис Вильданов, известный также по прозвищу Большой Папа, считает, что боксер Алексей Папин нокаутирует черногорского спортсмена Дилана Прашевича.

«Я думаю, наш боксер выиграет нокаутом. Он всегда собран, готов и бьет очень жестко. Я посмотрел бой черногорца, могу сказать, что он любит боксировать в игровой манере, стойка более открытая, хоть он и нокаутер», — сказал Вильданов.

По предположению Большого Папы, Прашович будет искать слабые места соперника «на ногах», а вот Папин благодаря своей собранности сможет выбрать удачный момент и нокаутировать черногорца.

«Думаю, наш боксер будет подходить на ногах, резать углы и искать свое счастье на втором-третьем ударе по черногорцу», — предсказал Большой Папа.

Бой состоится 27 мая в Омске в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и станет главным событием вечера.

Российский боксер Алексей Бабанин 14 мая также оценил шансы Папина против Прашовича. Бабанин отметил, что знает россиянина давно и считает его очень опытным спортсменом.

На счету Папина 13 побед, из которых 12 он одержал нокаутом. Его соперник в прошлом году бился за титул чемпиона мира по версии WBO.

В соглавном бою чемпион России, Европы и мира по боевому самбо Михаил Мохнаткин встретится с Иваном Штырковым.

Также зрители увидят еще один поединок — поп-MMA Брюс Хлебников выйдет на ринг против Павла Шульского.