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Блинкен заявил об отражении в новой концепции НАТО сдерживания «агрессии» РФ

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Фото: Global Look Press/Bonnie Cash
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В новой стратегической концепции НАТО будет отражено сдерживание любой возможной агрессии со стороны России. Об этом в воскресенье, 15 мая, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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«Стержнем НАТО, стержнем стратегической концепции является понятие обороны и сдерживания. Это и привело к созданию альянса. И это касается в том числе сдерживания любой агрессии со стороны России, защиты от нее. Могу сказать с уверенностью, что это будет в полной мере отражено в стратегической концепции», — заявил он на пресс-конференции в Берлине.

Также он добавил, что страны альянса привержены сохранению антироссийских санкций на любое необходимое количество времени.

«Каждый член альянса хочет как можно скорее положить конец этой <военной операции>. Но мы также полны решимости продолжать оказывать помощь Украине в сфере безопасности, сохранять санкции, экспортный контроль и дипломатическое давление на Россию столько времени, сколько потребуется», — указал Блинкен.

Ранее в этот день агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе сообщило, что в новой стратегической концепции НАТО, которую примут уже на июньском саммите в Мадриде, поведение России может быть обозначено как «непосредственная угроза».

Также сообщалось, что в представленном документе уделят внимание российско-китайским взаимоотношениям и возможной нормализации сотрудничества с Москвой, если «ее поведение изменится».

В агентстве также напомнили, что в предыдущей версии стратегии от 2010 года Россия обозначалась в качестве «партнера», однако от такой формулировки члены НАТО вынуждены отказаться.

Саммит НАТО состоится в Мадриде с 28 по 30 июня 2022 года. В заявлении пресс-службы Североатлантического альянса 29 апреля уточнили, что встреча глав государств-участников продлится три дня вместо традиционных двух.

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